ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ومالي الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد مالي، والتي تقام في إطار تحضيرات المنتخبين لبطولاتهم القارية، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعو الكرة العربية بشغف مباراة منتخب السعودية ضد منتخب مالي، والتي تقام ضمن استعدادات المنتخبين لبطولاتهم القارية القادمة، حيث يخوض المنتخب السعودي عما قريب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم القادم، بالإضافة تحضيرات الصقور الخضر لمباريات كأس الأمم الآسيوية التي ستبدأ في يناير 2024.

بينما يستعد المنتخب المالي أيضاً للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال في شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى كأس أمم إفريقيا المقدر لها البدء في شهر يناير من عام 2024.

وفي التقرير التالي سنتعرف معاً على القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومالي الودية التحضيرية لكأس أمم إفريقيا وكأس أمم آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد مالي الودية التحضيرية لكأس أمم آسيا 2023؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي الودية على السعودية الرياضية 1 ويمكنكم مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد منتخب مالي على شاشتها، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية على الملعب البلدي بورتيماو بالبرتغال.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - مالي الثلاثاء 17 أكتوبر 2023،

18:00 السعودية ومصر السعودية الرياضية 1 الملعب البلدي بورتيماو

كيف تتابع مباراة المنتخب السعودي الودية ضد مالي تحضيراً لكأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة المنتخب السعودي ضد مالي الودية عبر الإنترنت من خلال الحساب الرسمي للقناة السعودية الرياضية على يوتيوب.

كما يقوم موقع جول دوت كوم بنقل البث المباشر من خلاله قبل نصف ساعة من انطلاق اللقاء.