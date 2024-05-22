ما القنوات الناقلة لمباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرائد والأهلي في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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مباراة هامة تنتظر كلًا من الرائد والأهلي في الجولة 33 من دوري روشن السعودي وذلك بعد أن وصل الفريقان إلى هذه المحطة ولهما أهداف متباينة.

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الأهلي يريد المحافظة على المركز الثالث والابتعاد قدر الإمكان من مطاردة كلً من التعاون والاتحاد، بينما يطمح الرائد صاحب المركز الثاني عشر في مواصلة تحسين نتائجه بالمسابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرائد والأهلي في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 23 مايو 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتُقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الرائد والأهلي على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC 1 HD، بتعليق رؤوف خليف.

كيف تشاهد مباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، وسوف يتم إذاعة مباراة الرائد والأهلي عبرها.

المباراة الرائد - الأهلي التاريخ الخميس 23 مايو 2024 الموعد 21:00 السعودية ومصر الملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية القنوات الناقلة شاهد التعليق رؤوف خليف - عبد الله الغامدي

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