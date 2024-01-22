ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

Tod

انطلقت مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، والتي كما هو متوقع تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

لا شك في أن منتخب الجزائر من أهم وأقوى المنتخبات الإفريقية، خاصة في العشرية الأخيرة في ظل وجود كوكبة كبيرة من النجوم المهمة التي يضمها المنتخب الجزائري، ولكن على غير المتوقع تعادل محاربو الصحراء في الجولة الأولى أمام أنجولا ومن ثم تعادل مع بوركينا فاسو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على الجانب الآخر هُزم منتخب موريتانيا في الجولتين بشكل غريب، لذا فهذه المباراة قد تتيح للمنتصر التأهل سواء بشكل رسمي أو كأفضل ثوالث.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، على ملعب بواكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة الجزائرية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق محمد بركات.

كيف تشاهد مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب موريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب موريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

التاريخ الثلاثاء 23 يناير 2024 موعد المباراة 22:00 مصر، 21:00 الجزائر الملعب بواكي القنوات الناقلة beIN AFCON 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق محمد بركات

Tod