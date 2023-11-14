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ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
تصفيات كأس أوروبا
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استاد راينبارك
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Roberto Martinez Portugal 2023Getty Images
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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة وقوة منتخب البرتغال بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، بالإضافة إلى العناصر الكثيرة التي وضعت برازيل أوروبا ضمن أقوى المنتخبات ومحققاً للعلامة الكاملة في 8 جولات سابقة حتى الآن من التصفيات ليتأهل رسمياً قبل الجولات الأخيرة من مرحلة المجموعات.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وليشتنشتاين في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وليشتنشتاين في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة البرتغال وليشتنشتاين على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 على ملعب راين بارك في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

التاريخالخميس 16 نوفمبر 2023
موعد المباراة21:45 مصر، 22:45 السعودية
الملعبراين بارك
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد البرتغال ضد ليشتنشتاين في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة البرتغال ضد ليشتنشتاين في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

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