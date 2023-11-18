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ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وآيسلندا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
تصفيات كأس أوروبا
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استاد خوسيه ألفالادي
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Ruben Dias Pepe Portugal Iceland 2023
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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وآيسلندا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة وقوة منتخب البرتغال بقيادة الأسطورة الحية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، بالإضافة إلى العناصر الكثيرة التي وضعت برازيل أوروبا ضمن أقوى المنتخبات ومحققاً للعلامة الكاملة في 9 جولات سابقة حتى الآن من التصفيات ليتأهل رسمياً منذ الثالث عشر من أكتوبر الماضي إلى بطولة أمم أوروبا 2024.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وآيسلندا في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وآيسلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة البرتغال وآيسلندا على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 19 نوفمبر 2023 على ملعب جوزيه ألفالادي في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

التاريخالأحد 18 نوفمبر 2023
موعد المباراة21:45 مصر، 22:45 السعودية
الملعبجوزيه ألفالادي
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد البرتغال ضد آيسلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة البرتغال ضد آيسلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

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