ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسيباهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسيباهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد من أهم وأقوى البطولات في قارة آسيا والشرق الأوسط.

وبالطبع يُعد نادي الاتحاد السعودي من أقوى فرق القارة ومن ضمن المرشحين لنيل لقب البطولة، ويتصدر العميد مجموعته الثالثة برصيد 12 نقطة وقد ضمن تأهله للدور القادم، بينما يأتي سيباهان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويحتاج لنقطة لضمان التأهل بغض النظر عن نتائج باقي فرق المجموعة.

يذكر أن لقاءهم في الجولة الثانية لم يُلعب وتم اعتماد نقاط المباراة الثلاث لصالح المونديالي، بعد الأزمة التي شهدها ملعب الفريق الإيراني والتي على أثرها رفض لاعبو العميد خوض اللقاء.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد سيباهان في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد سيباهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد سيباهان آصفهان على قناة beIN Sports AFC.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

التاريخ الإثنين 4 ديسمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد الاتحاد وسيباهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الاتحاد وسيباهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

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