ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وطاجيكستان في دور الـ16 من كأس آسيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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انطلقت مباريات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي من المنتظر أن تحظى بالكثير من القوة والمنافسة والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، خاصة بعد النجاح الباهر للدولة القطرية في استضافة كأس العالم الماضي.

استطاع منتخب الإمارات أن يتأهل وصيفاً للمجموعة الثالثة التي تأهل فيها المنتخب الإيراني كمتصدر، بالاضافة إلى منتخب فلسطين الذي تأهل كأفضل ثوالث، لذا فهي كانت بالفعل مجموعة صعبة المراس.

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على الجانب الآخر تأهل طاجيكستان أيضاً وصيفاً عن المجموعة الأولى، التي كانت تضم قطر، الصين ولبنان، ولكن المنتخب قدم أداءً جيداً واستطاع يُحرز فوزاً وتعادلاً من الثلاث مباريات.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وطاجيكستان في دور الـ16 من كأس آسيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا 2023 هو يوم الأحد 28 يناير 2024، على استاد أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت دبي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الإمارات وطاجيكستان على قناة beIN ASIAN Cup 1 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة منتخب الإمارات ضد منتخب طاجيكستان في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب الإمارات ضد منتخب طاجيكستان في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الآسيوية.

التاريخ الأحد 28 يناير 2024 موعد المباراة 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات الملعب أحمد بن علي القنوات الناقلة beIN ASIAN Cup 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق عامر الخوذيري

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