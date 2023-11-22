ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تنطلق منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 الذي من المتوقع كعادته أن يحفل بمستوى منافسة عالٍ بما يحمله من إثارة ومتعة وتنافسية عالية بين فرق الشمال والجنوب الإفريقي، حيث يُعد دوري الأبطال هي بطولة الأندية الأقوى والأكثر جماهيرية ومتابعة في القارة.

وبالتأكيد لا نستطيع أن نصف بشكل دقيق قيمة وقامة النادي الأهلي المصري في القارة السمراء، قد نحتاج لكتابة المئات من الصفحات لمحاولة سرد تاريخ الشياطين الحُمر سواء على المستوى المحلي، الإفريقي أو القاري، ولكن قد نختصر الحديث بذكره كأكثر نادِ عربي وأفريقي متوج بالبطولات القارية، بل هو الثاني عالمياً بعد ريال مدريد.

فالقلعة الحمراء لها باع طويل في دوري أبطال أفريقيا على الخصوص، فقد توج الفريق في 11 مناسبة سابقة آخرها العام الماضي على حساب الوداد البيضاوي المغربي، ولذا فهو يدخل البطولة هذا العام سعياً للحفاظ على اللقب، بدءً بمرحلة المجموعات التي ينافسه فيها ميدياما الغاني، شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما على قناة beIN Sports HD، إضافة إلى نقل مباريات المارد الأحمر على OnTime Sports 1.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 25 نوفمبر 2023 على ستاد السلام، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مصر.

التاريخ السبت 25 نوفمبر 2023 موعد المباراة 21:00 مصر، 22:00 السعودية الملعب السلام القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الإفريقي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات دوري أبطال أفريقيا