ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 الذي من المتوقع كعادته أن يحفل بمستوى منافسة عالٍ بما يحمله من إثارة ومتعة وتنافسية عالية بين فرق الشمال والجنوب الإفريقي، حيث يُعد دوري الأبطال هي بطولة الأندية الأقوى والأكثر جماهيرية ومتابعة في القارة.

وبالتأكيد لا نستطيع أن نصف بشكل دقيق قيمة وقامة النادي الأهلي المصري في القارة السمراء، قد نحتاج لكتابة المئات من الصفحات لمحاولة سرد تاريخ الشياطين الحُمر سواء على المستوى المحلي، الإفريقي أو القاري، ولكن قد نختصر الحديث بذكره كأكثر نادِ عربي وأفريقي متوج بالبطولات القارية.

فالقلعة الحمراء لها باع طويل في دوري أبطال أفريقيا على الخصوص، فقد توج الفريق في 11 مناسبة سابقة آخرها العام الماضي على حساب الوداد البيضاوي المغربي، ولذا فهو يدخل البطولة هذا العام سعياً للحفاظ على اللقب، ويتصدر الشياطين الحُمر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على الجانب الآخر يدخل شباب بلوزداد اللقاء وفي جعبته ثلاث نقاط أثر انتصاره على يانج أفريكانز التنزاني، وخسارته من ميدياما الغاني، ويُعد هذا اللقاء هو أقوى مواجهات المجموعة، خاصة وأنهم أكثر الفرق المرشحة للتأهل.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على قناة beIN Sports HD 6، إضافة إلى نقل مباريات المارد الأحمر على OnTime Sports 1 عبر البث الأرضي المصري.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 على ستاد برج العرب، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت الجزائر.

التاريخ الجمعة 8 ديسمبر 2023 موعد المباراة 18:00 مصر، 17:00 الجزائر

19:00 السعودية الملعب برج العرب القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الإفريقي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات دوري أبطال أفريقيا