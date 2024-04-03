ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة كالعادة لندخل إلى المراحل الإقصائية، ويُعد دوري الأبطال هي بطولة الأندية الأقوى والأكثر جماهيرية ومتابعة في القارة السمراء.

بالطبع نادي القرن الأفريقي النادي الأهلي من أقوى فرق القارة ودائماً ما يكون المُرشح الأول للبطولة بغض النظر عن مستواه، فهو قادر على مفاجئة الجميع بثوب البطل حتى في أصعب الأوقات.

وبالفعل انتصر المارد الأحمر في ذهاب ربع النهائي خارج دياره بهدف دون رد، ليسهل نوعاً ما مباراة الإياب، ولكن على الرغم من ذلك فالحذر موجود من فريق سيمبا الذي استطاع أن يتأهل من المجموعات على حساب الوداد المغربي صاحب التاريخ الإفريقي الكبير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 هو يوم الجمعة 5 أبريل 2024، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا على قناة beIN Sports HD 6، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الإفريقي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات دوري أبطال أفريقيا