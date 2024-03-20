ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكولومبيا الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكولومبيا الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بعد دخولنا لفترة التوقف الدولي ينتظر متابعي كرة القدم في العالم اللقاءات الودية للمنتخبات التي تستعد لخوض مبارياتها الهامة في البطولات الدولية.

ويدخل منتخب إسبانيا في مواجهة منتخب كولومبيا ضمن سلسلة من المباريات الودية استعداداً لمواجهات يورو 2024 التي من المنتظر أن يبدأها في شهر يونيو القادم بلقاء يجمعه ضد منتخب كرواتيا.

على الجانب الآخر المنتخب الكولومبي يستعد أيضاً من أجل بطولة كوبا أميريكا التي تبدأ هي الآخرى في شهر يونيو.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا كولومبيا الودية، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة إسبانيا وكولومبيا الودية؟

موعد مباراة إسبانيا وكولومبيا الودية هو يوم الجمعة 22 مارس 2024، على ملعب لندن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكولومبيا الودية؟

تذاع المباريات الودية الهامة ضمن استعدادات المنتخبات لخوض لقاءات يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة إسبانيا وكولومبيا على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة منتخب إسبانيا ضد منتخب كولومبيا الودي عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب إسبانيا ضد منتخب كولومبيا الودي عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة المباريات الودية الهامة.

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