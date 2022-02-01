ما هي القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2021؟

يستضيف ستاد أحمدو أهيدجو بالكاميرون، مباراة قوية بين السنغال وبوركينا فاسو في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021.

تأهل منتخب السنغال من على صدارة المجموعة الثانية التي تواجد فيها غينيا ومالاوي وزيمبابوي، ثم تخطى منتخب الرأس الأخضر في دور الـ16، وفاز على غينيا الاستوائية في ربع النهائي.

أما منتخب بوركينا فاسو فقد تأهل من المركز الثاني في المجموعة الأولى، وتخطى الجابون بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح في ثمن النهائي، وفاز على منتخب تونس بهدفٍ دون رد في ربع النهائي.

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2021؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة السنغال وبوركينا فاسو؟

موعد مباراة السنغال وبوركينا فاسو في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 هو يوم الأربعاء 2 فبراير 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبوركينا فاسو؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 على قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الباقة المخصصة لها.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة السنغال وبوركينا فاسو على قناتي beIN SPORTS HD MAX 1 وbeIN SPORTS HD MAX 2.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بوركينا فاسو - السنغال الأربعاء 2 فبراير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD MAX 1, 2 أحمدو أهيدجو

كيف تتابع مباراة السنغال وبوركينا فاسو عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة مباراة السنغال وبوركينا فاسو عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.