ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر الكثير منا بشغف موعد سحب قرعة مرحلة المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2023 والتي يستضيفها ساحل العاج، بعد أن انتهت التصفيات المؤهلة لها وتأهل الـ24 منتخب الذي سينافس على لقب البطولة.

وتُعد البطولة الأهم والأقوى في القارة السمراء وتحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، والتي كان قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن انطلاقها يوم السبت 13 يناير 2024.

منتخب السنغال هو حامل اللقب في النسخة الماضية على حساب المنتخب المصري، ورغم ذلك يظل منتخب الفراعنة هو البطل التاريخي للبطولة وصاحب أكثر ألقاب البطولة برصيد 7 ألقاب، فيا ترى من هو بطل النسخة القادمة من كأس الأمم؟ ومتى موعد القرعة؟

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أفريقيا 2023؟

تذاع قرعة مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 عبر تطبيق TOD TV، والتي سنشاهدها يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

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كيف تشاهد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات كأس الأمم الأفريقية.

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