ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر الكثير منا بشغف موعد سحب قرعة مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي 2023-2024، وهي البطولة التي تحظى بجماهيرية كبيرة وتعد من أقوى وأهم بطولات الأندية في أوروبا بعد بطولة دوري أبطال أوروبا.
إشبيلية هو صاحب أكثر ألقاب البطولة بعدد 7 ألقاب، بالإضافة إلى أنه هو حامل لقب النسخة الأخيرة، ثم يأتي من بعده، الإنتر، ليفربول، يوفنتوس وأتلتيكو مدريد برصيد 3 ألقاب، فهل يحافظ الفريق الأندلسي على اللقب؟ ومتى موعد القرعة؟
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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما هي القنوات الناقلة لقرعة مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024؟
تذاع قرعة مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، والتي سنشاهدها يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 بمدينة موناكو في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.
|التاريخ
|الخميس 31 أغسطس 2023
|الحدث
|قرعة مجموعات الدوري الأوروبي
|المكان
|موناكو
|القنوات الناقلة
|TOD TV
كيف تشاهد قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة قرعة المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات اليوروبا ليج.