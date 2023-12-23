ما القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر الكثير منا بشغف موعد سحب قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي خاضت فيها فرق القسم الشرقي والغربي منافسة شرسة في مرحلة المجموعات منذ الثامن عشر من سبتمبر الماضي وحتى الثالث عشر من ديسمبر.

لنصبح على أعتاب أولى المراحل الإقصائية وهو الدور ثمن النهائي للبطولة الأغلى والأهم في آسيا والشرق الأوسط، والتي تحظى بمتابعة وجماهيرية كبيرة القارة الصفراء والشرق الأوسط والعالم العربي أيضاً.

ما الفرق المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا 2023 -2024؟

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أوراوا ريد دايموندز هو حامل اللقب في النسخة الماضية، بينما يظل الهلال السعودي هو البطل التاريخي للبطولة وصاحب أكثر ألقاب البطولة برصيد 4 ألقاب، فيا ترى من هو بطل النسخة القادمة من دوري الأبطال الآسيوي؟ ومتى موعد قرعة دور الـ16 التي سوف تخوض منافستها أعتى وأقوى فرق آسيا في فبراير القادم من العام المقبل؟

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 بمدينة كوالالمبور الماليزية.

وتنطلق مراسم القرعة للدور ثمن نهائي دوري الأبطال في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة القرعة الخاصة بثمن نهائي دوري الأبطال الآسيوي عبر قناة beIN Sports News.

كيف تشاهد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024 لدور الـ16 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع جميع مراسم سحب القرعة.

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