القرصنة الإلكترونية تتسبب في تعطيل العمل بمانشستر يونايتد

تم التعامل مع الأمر من خلال بعض الخبراء

تقوم وكالة الأمن الإلكترونية في إنجلترا، بمساعدة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل التغلب على القرصنة التي تعرض لها الفترة الأخيرة.

مانشستر مازال غير قادر على استعادة أنظمة التشغيل، بعد تعرضها لهجمة إلكترونية شرسة يوم السبت الماضي، حيث أكد النادي أنه ليس على علم بخرق أي بيانات شخصية للمشجعين.

الوضع تم السيطرة عليه بشكل مبدئي، لكن لا يزال موظفو النادي غير قادرين على الوصول إلى البريد الإلكتروني، كما أن هناك بعض الوظائف غير متاحة.

المزيد من الفرق

21 نوفمبر 2020

بداية الهجوم

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تعرضه لهجوم إلكتروني خلال الساعات الماضية، في محاولة لاختراق بعض البيانات.

مانشستر أعلن عبر موقعه الرسمي، أن الهجوم كان معقدًا بصورة كبيرة، ولكن تم التعامل معه بشكل سريع.

وأوضح النادي أن هناك حالة من الثقة، حول عدم وجود أي اختراق للبيانات الشخصية للمشجعين الموجودة على الموقع.

وقال مانشستر يونايتد في بيانه:"اتخذنا إجراءات سريعة لاحتواء الهجوم، ونعمل مع مستشارين وخبراء للتحقيق في الحادث".

وأضاف:"هناك بروتوكولات وإجراءات مكثفة تطبق على مثل هذه الحوادث، حيث قمنا بإغلاق الأنظمة المتضررة لاحتواء الضرر وحماية البيانات".

وتابع:"لم نجد حتى الآن أي حالة تؤكد اختراق البيانات الشخصية المرتبطة بالمشجعين والعملاء، وتظل جميع الأنظمة المهمة المطلوبة للمباريات في أولد ترافورد آمنة وتعمل بشكل طبيعي".

إقرأ أيضًا .. سولشاير يعترف: بوجبا لم يكن سعيدًا في مانشستر يونايتد

زيدان يعلق على أنباء رحيل فاران إلى مانشستر يونايتد

يذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لاستضافة وست بروميتش ألبيون، اليوم، السبت، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.