سولشاير يعترف: بوجبا لم يكن سعيدًا في مانشستر يونايتد

أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد يتحدث عن قرب بوجبا من العودة لأدواره في الشياطين الحمر وأسباب تراجعه مؤخرًا.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن لاعبه الفرنسي بول بوجبا أصبح قريبًا من العودة للأدوار الخاصة به في صفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير وأكد خلالها أن اللاعب عانى في الفترة الأخيرة بسبب الظروف التي تعرض لها وإصابته بفيروس كورونا.

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وقال سولشاير: "لقد تحدثت مع بوجبا في ذلك الشأن، بكل تأكيد هو لا يكون سعيدًا عندما لا يلعب، أو عندما يلعب بشكل أقل من المعتاد".

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وأضاف: "الأمر كله مرتبط بعودته لأفضل مستوياته والحصول على الرتم المطلوب، وكل ذلك يأتي بمرور الوقت بالنسبة له".

وأكمل: "لقد شعر أنه أفضل بنهاية مباراة البرتغال، وفي مواجهة السويد أيضًا وهو أمر طبيعي للغاية في ظل إصابته بكورونا، لقد كان في حاجة للوقت".

وأردف: "الأمر مماثل بالنسبة لبقية اللاعبين، الكل يبدو أفضل وأكثر قوة ممثل بوجبا، هو يملك إمكانيات للقيام بالكثير من الأشياء الرائعة"

جدير بالذكر أن بوجبا لا يمر بأفضل مواسمه رفقة مانشستر يونايتد، وخرج مدربه في منتخب فرنسا ديدييه ديشان قبل أيام وانتقد تعامل الشياطين الحمر معه.