الأزمة تشتعل .. مانشستر يونايتد يعلن استبعاد رونالدو ضد تشيلسي

علي سمير|
Cristiano Ronaldo Manchester United Tottenham Premier League 19 10 2022Getty Images
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إريك تين هاج تعهد بالتعامل مع الموقف

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم، الخميس، عن استبعاد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مواجهة الفريق القادمة أمام تشيلسي.

القرار يأتي بعد ما بدر من رونالدو خلال مباراة الفريق، أمس، أمام توتنهام، والتي نجح الفريق في الفوز بها بهدفين دون رد في ظل جلوس البرتغالي على دكة البدلاء.

صاحب الـ37 سنة أثار حالة من الجدل خلال هذا اللقاء، بعدما غادر الملعب قبل صافرة النهاية، اعتراضًا على عدم مشاركته في المباراة أمام الفريق اللندني.

ماذا قال مانشستر يونايتد؟

النادي الإنجليزي قال في بيان رسمي:"لن يتواجد رونالدو في قائمة الفريق التي ستلعب يوم السبت القادم أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي".

وأضاف:"باقي الفريق يركز بشكل كامل على التحضير لتلك المباراة الهامة".

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التوتر مستمر لرونالدو

المدرب إريك تين هاج خرج بعد مباراة توتنهام، ليؤكد أنه سيتعامل مع الواقعة بالشكل المناسب، ليقوم باستبعاد اللاعب من مواجهة البلوز، استمرارًا لكل الشواهد حول توتر علاقته بالمهاجم البرتغالي.

وبدأ التوتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عندما طلب اللاعب مغادرة النادي للانتقال إلى فريق آخر من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكنه فشل في الرحيل.

واضطر اللاعب للبقاء مع يونايتد هذا الموسم، ليجلس على دكة البدلاء بشكل مستمر، في ظاهرة غير مألوفة بالنسبة للنجم المخضرم الذي يعيش أسوأ فترات مسيرته.

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