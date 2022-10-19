لقطة مثيرة للجدل.. رونالدو يغادر الملعب قبل انتهاء المباراة!

العلاقة بين رونالدو وتين هاج قد تصل لطريق مسدود

في لقطة مثيرة للجدل كما عودنا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، غادر صاروخ ماديرا أرض الملعب غاضبًا قبل انتهاء مباراة فريقه.

حيث واجه مانشستر يونايتد نادي توتنهام على ملعب أولد ترافورد، واستطاع أن يفوز بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي لعب ضمن بطولة الدوري الإنجليزي.

ولم يشارك رونالدو أساسيًا في اللقاء ضد توتنهام بل جلس على دكة البدلاء، حيث انتظر أن يستدعيه المدرب إريك تين هاج للمشاركة.

لكن يبدو أن المدرب الهولندي لم يكن بحاجة للدفع بالدون لأن فريقه كان متقدمًا بنتيجة 2-0 منذ الدقيقة 69، وبالتالي أشرك ماكتوميناي وإريكسن وإيلانجا بدلًا منه.

لكن هذه القرارات لم تعجب النجم البرتغالي الذي خرج غاضبًا من أرض الملعب في الدقيقة 90 قبل الوقت بدل الضائع.

وبالتالي لم يتواجد بعد اللقاء داخل أرض الملعب لتحية الجماهير أو الوقوف رفقة زملائه وتبادل التهاني على الانتصار المهم الذي حقق.

وكانت العلاقة متوترة بينه وبين تين هاج منذ بداية الموسم، وانتشر الحديث عنها من جديد عندما أخرجه من مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 72.

حيث خرج وقتها الدون من أرض الملعب غاضبًا من استبداله لأنه كان يود الاستمرار في المشاركة ومحاولة تسجيل هدف الانتصار.

جدير بالذكر أن مباراة الشياطين الحمر القادمة ستكون يوم السبت المقبل ضد نادي تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.