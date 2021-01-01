القبض على عصابة أمريكية أطلقت اسم رونالدو على صنف كوكايين

استخدموا شهرة النجم البرتغالي

قامت الشرطة الأمريكية بإلقاء القبض على شخصين، قاما بتهريب المخدرات، وأطلقا اسم كريستيانو رونالدو على نوع المواد التي حاولا نقلها.

شرطة نيويورك أعلنت مساء الخميس، عن اعتقالهما وبحوزتهما 50 كيلو جرامًا من الكوكايين، بوجود ختم النجم البرتغالي على المخدرات.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الكمية تم انتشالها من شقة في الطابق السابع في مجمع سكني بمنطقة كوينز بعد ظهر يوم الاثنين.

وألقى المحققون القبض على شخصين، واستعادوا مسدسًا تم حشوه ببعض الممنوعات وأكثر من 200 ألف دولار، بالإضافة للكمية المذكورة من الكوكايين.

وقالت الشرطة الأمريكية في بيانها:"العقار كان خاضعًا للتحقيق من قبل أعضاء مكافحة المخدرات، حيث واصل الضباط مراقبة السيارة المتوقفة في كوينز ولاحظوا أحد الذين تم التحقيق معه بالقرب من الشقة".

وأضاف:"تم الحصول على مذكرة تفتيش للشقة وتنفيذها، وعثر على خمسين عبوة كاملة وزنها كيلو جرام وتحمل العلامة المميزة CR7 تحتوي على الكوكايين".

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وجاء في نهاية البيان الأشياء التي عثر عليها في الشقة، ومن ضمنها بعض الأسلحة ومواد شائعة الاستخدام في توزيع المخدرات على نطاق واسع وآلات عد النقود.