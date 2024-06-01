"القبض على أصحاب واقعة اقتحام نهائي دوري أبطال أوروبا" .. ملعب ويمبلي يعلن رسميًا!

بعد فوضى الدقائق الأولى من نهائي ريال مدريد وبوروسيا دورتموند..

أعلن المتحدث باسم ملعب ويمبلي، عن إلقاء القبض على المشجعين الذين اقتحموا الملعب، خلال احتضان المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقائق الأولى من نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يجمع بين فريقي ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، أحداثًا مؤسفة، حيث اقتحم 3 أشخاص ملعب المباراة، ليتم إيقاف اللعب لأكثر من دقيقة، قبل أن يتم إخراج المقتحمين من أرض الملعب، بالتعاون مع بعض اللاعبين، ليتم استئناف اللقاء.

ونشر المتحدث باسم ويمبلي، بيانًا عبر منصة (إكس)، قائلًا "إنه من غير القانوني دخول ملعب ويمبلي، ونحن نُدين بشدة تصرفات أولئك الذين أوقفوا نهائي دوري أبطال أوروبا بعد وقت قصير من انطلاق المباراة".

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وأضاف "لقد تم القبض على جميع الأشخاص الآن، وسندعم السلطات المعنية لضمان اتخاذ الإجراء المناسب".

ويطمح ريال مدريد الإسباني، نحو تدعيم رقمه القياسي، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، والخامسة في تاريخ المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فيما يسعى بوروسيا دورتموند بالفوز بثاني ألقابه في البطولة، والأول منذ عام 1997.

ويخوض ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى على ملعب ويمبلي، فيما استضاف الملعب نهائيًا شهد مشاركة دورتموند مسبقًا في نسخة 2013، التي شهدت خسارة بوروسيا أمام بايرن ميونيخ في نهائي ألماني خالص.