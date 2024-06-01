فوضى ويمبلي.. اقتحام جماعي يوقف نهائي دوري الأبطال في الدقيقة الأولى!

ماذا يحدث؟

اقتحم عدد من المشجعين ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، بعد أقل من دقيقة على انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

وبعد مرور 20 ثانية فقط على انطلاق المباراة، اقتحم 3 أشخاص ملعب ويمبلي الممتلئ بالمشرفين والمنظمين.

وتوقف اللعب لأكثر من دقيقة، قبل أن يتم إخراج الجماهير من أرضية الملعب، بمعاونة بعض اللاعبين، حتى تم استئناف المباراة من جديد.

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ويستهدف ريال مدريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، بينما يحلم دورتموند بتحقيق المفاجأة الكبرى، وحصد اللقب الأوروبي الثاني.

ولم يسبق لريال مدريد خوض النهائي على ملعب ويمبلي من قبل، بينما خسر دورتموند نهائي 2013 على يد بايرن ميونخ.