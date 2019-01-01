القادسية يؤجل مفاوضات التجديد لإيلتون

القادسية يرفض ضغوط اللاعب البرازيلي ويؤجل مفاوضات تجديد عقده

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اتخذ مجلس إدارة نادي القادسية السعودي، قرار بتأجيل مفاوضات تجديد عقد إيلتون لاعب الفريق خلال الفترة الحالية حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعد إيلتون من أهم اللاعبين في صفوف القادسية في المواسم الأخيرة، ويسعى النادي في الحفاظ عليه بالحصول على توقيعه على عقد جديد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن مجلس القادسية أجل مفاوضات تجديد عقد إيلتون إلى نهاية الموسم الجاري، ورفض أي ضغوط يشكلها اللاعب.

وطالب اللاعب أن يتم تحديد مصيره خلال الفترة الحالية من حيث تجديد عقده أو لا، قبل نهاية الموسم الجاري الذي يشهد انتقالات كبيرة بين الأندية من حيث اللاعبين الأجانب.

وسيلعب تقرير المدير الفني للقادسية دورًا كبيرًا في تجديد عقد البرازيلي أم لا بعد نهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين.

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ويحتل القادسية المركز الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة بعد مرور 20 جولة حقق الفوز في 7 وتعادل في 2 وتلقى 11 هزيمة.