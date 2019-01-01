الفيصلي يستغل البيشي لضم الغامدي من الاتحاد

صراع بين عدة أندية للفوز باللاعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تتصارع عدة أندية على الفوز بخدمات عبد الرحمن الغامدي لاعب اتحاد جدة السعودي، وأبرزها الفيصلي والرائد.

وحددت إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي مبلغ 6 ملايين ريال سعودي للتخلي عن اللاعب.

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الساعات الأخيرة شهدت تقدم الفيصلي بعرض جديد لضم الغامدي مقابل الـ6 ملايين ريال المطلوبة، لكن على أن يدفع النادي 4 ملايين ريال نقدًا ويتنازل عن إحدى دفعات مقابل انتقال لاعبه عبد العزيز البيشي للاتحاد والمقدرة بمليوني ريال.

وكان الاتحاد قد فاز بتوقيع البيشي بعد منافسة شرسة مع جاره الأهلي وبفارق مليون ريال سعودي، إذ توقف عرض الأهلي عند الـ6 ملايين ريال فيما عرض الاتحاد 7 ملايين وفاز بالصفقة.

وأكد تلك المعلومات وائل المدلج عضو إدارة الفيصلي بقوله "ا لفيصلي تقدم بعرض رسمي ومناسب إلى الاتحاد من أجل كسب الغامدي، وقد تضمن كافة التفاصيل المطلوبة، ننتظر الآن ردهم النهائي. اللاعب بالتأكيد وحال ضمه سيكون مكسبًا كبيرًا للفريق، إذ يمتاز بالانطلاقات واللمسة الجيدة أمام المرمى، وهو ما نحتاجه تمامًا".

يُذكر أن الفيصلي وقع مع 6 لاعبين أجانب هم الهولندي رولي بونيفاسيا، البرازيليان رافاييل دا سيلفا، ويليام الفيس، إضافة إلي لويس جوستافو، المدافع ديجور روسي والتريندادي خاليم هايلاند، وأضاف لهم 6 آخرين محليين هم إبراهيم غالب، خالد الغامدي، مشاري الثمالي، علي معدي، خالد كعبي ومحمد قاسم.