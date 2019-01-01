الاتفاق يُوضح موقفه وشرط تخليه عن الكويكبي للنصر

اللاعب مطلوب في بطل الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أوضح الاتفاق عبر مديره التنفيذي "معاذ العوهلي" موقفه من طلب النصر التعاقد مع نجمه "محمد الكويكبي" هذا الصيف، مشددًا رفضه لفكرة البيع النهائي ومرحبًا بالإعارة لكن بشرط واحد.

وحاول النصر السعودي مرارًا التعاقد مع الكويكبي لكنه قوبل دومًا برفض قاطع من إدارة الاتفاق، وقد تحدثت الصحف عن محاولة أخيرة لبطل السعودية طلب خلالها استعارة لاعب الوسط المهاجم مقابل مبلغ مالي ولاعب نصراوي لم تُحدد هويته.

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وأكد العوهلي حسب صحيفة الاقتصادية الرياضية أن الاتفاق لن يسمح بخروج الكويكبي بالإعارة إلا بعد تجديد عقده مع النادي، والذي سينتهي صيف 2021.

مضيفًا "هدفنا الرئيسي حاليًا تجديد عقد الكويكبي وبعدها لكل حادث حديث. هو ابن النادي ولا نريده أن يرحل لأنه ضمن مشروع الفريق. النصر تقدم بعرض ونحن اعتذرنا له لكن الموضوع مازال قائمًا ولم يُحسم وهو شأن داخلي".

"رحيله نهائيًا عن الاتفاق مرفوض تمامًا، موضوع الإعارة إن تم سيكون شأنًا خاصًا بالنادي ولا علاقة للنصر به".

يُذكر أن الاتفاق كان قد ضم صاحب الـ24 عامًا من العروبة في يوليو 2016 ووقع معه عقدًا لمدة 5 سنوات، وقد كان الصفقة الثانية للرئيس خالد الدبل بعد توليه رئاسة النادي وبتوصية من المدرب السابق جميل قاسم.