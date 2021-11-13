ألفيش في رسالة مؤثرة : قاتلت من أجل هذه اللحظة 5 سنوات !

قام داني ألفيش أحدث المنضمين لنادي برشلونة الإسباني، بتوجيه رسالة مؤثرة بعد عودته إلى الفريق الكتالوني من جديد.

برشلونة أعلن مساء أمس، الجمعة، عن التعاقد مع ألفيش في صفقة انتقال حر حتى يونيو 2022.

ومن جانبه حرص اللاعب على نشر رسالة على حسابه بموقع "إنستجرام" للتعليق على هذه العودة المثيرة.

ماذا قال ألفيش؟

النجم البرازيلي المخضرم قال:"ما يقرب من 5 سنوات وأقاتل مثل المجنون للوصول إلى هذه اللحطة، لم أكن أعلم أنها ستستمر كل هذه المدة ولم أدرك مدى صعوبتها".

وأضاف:"عرفت داخل أعماق قلبي وروحي أن هذا اليوم سيأتي وسأعود إلى المنزل من حيث لن أغادر أبدًا، وكما قلت قبل رحيلي فأنا واحد منكم".

وتابع:"لا أعرف إلى متى سيستمر هذا الحلم، لكن قد يكون أبديًا، أراكم قريبًا بنفس الرغبة والحماس في المرة الأولى، لإعادة بناء النادي الأفضل في العالم".

ماذا قدم ألفيش مع برشلونة؟

صاحب الـ38 سنة حظى بمسيرة مبهرة قبل رحيله إلى يوفنتوس منذ 5 سنوات، حيث حصل على 3 بطولات دوري أبطال أوروبا.

وتوج بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة 6 مرات، وفاز بكأس ملك إسبانيا في 5 مناسبات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

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