ديمبيلي في ورطة بعد مخالفة قواعد تشافي

وقع الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، في ورطة مع مدربه الجديد تشافي هيرنانديز، بشأن القواعد التي وضعها داخل الفريق.

تشافي تم تعيينه مؤخرًا كمدرب لبرشلونة، خلفًا للهولندي رونالد كومان الذي رحل عن النادي بسبب سوء النتائج.

المدرب الجديد لبرشلونة وضع بعض القواعد للاعبيه وعلى الجميع اتباعها، حيث طلب منهم العودة إلى المنزل بعد تناول الطعام في الملعب قبل منتصف الليل قبل يومين من المباراة.

ووفقًا لصحيفة "as" الإسبانية فإن تشافي سيحرص على مراقبة أنشطة اللاعبين خارج الملعب، لوضع الفريق على الطريق المستقيم بعد البداية المحبطة هذا الموسم.

قاعدة أخرى وضعها تشافي وهي الالتزام بالوصول قبل 90 دقيقة من بدء التدريب، وهو الأمر الذي خالفه ديمبيلي اليوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ24 سنة وصل متأخرًا ثلاث دقائق، حيث بدأ التدريب الساعة العاشرة صباحًا وجاء ديمبيلي إلى الملعب في الساعة 8:33.

ومن جانبه قرر تشافي إعادة فرض الغرامات داخل النادي، ليكون الفرنسي هو أول من يتعرض لهذه العقوبة خلال حقبة تشافي.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع بالدوري الإسباني، بعد سلسلة من النتائج المحبطة للفريق مع كومان أو المدرب المؤقت سيرجي بارجوان.