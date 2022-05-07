ألفيش: بنزيما يستحق التتويج بالكرة الذهبية!

كشف الظهير الأيمن لنادي برشلونة الإسباني، داني ألفيش عن وجهة نظره في اللاعب الذي يستحق الحصول على الكرة الذهبية هذا الموسم.

حيث يرى البرازيلي المخضرم أن مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، يستحق التتويج بالذهب، لما يقدمه من عطاء كبير للملكي.

وتحدث أسطورة النادي الكتالوني في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية أيضًا عن مستقبل البلوجرانا، وحول مشاركته في بطولة كأس العالم المرتقبة.

ماذا عن حامل الكرة الذهبية؟

أجاب ألفيش عما إذا كان يستحق كريم بنزيما تحقيق الجائزة، حيث قال: "لديه فرصة كبيرة للفوز بها بسبب ما يفعله، لكن سيكون لبطولة دوري الأبطال تأثير كبير إذا فاز بها، فهو مرشح جاد، على الرغم من وجود أسماء أخرى أيضًا".

وواصل: "هناك لاعبون في مانشستر سيتي وليفربول، وآخرون يستطيعون القتال من أجلها، وهو يعمل من أجل ذلك، لأنه أخذ ريال مدريد إلى أماكن لم يصل إليها الفريق من قبل، من حيث اللعب والجوانب الأخرى، فهو يحمل الفريق ويستحق ذلك".

ماذا عن برشلونة ومستقبل الفريق مع تشافي؟

أوضح البرازيلي: "سيعتمد ذلك على أعمال سوق الانتقالات، حيث سيحدد إذا كان بإمكان النادي أن يطمح إلى أشياء عظيمة أم لا، عليك أن تفعل ذلك بشكل صحيح وتضيف جودة إلى ما لديك بالفعل".

وأضاف: "جلب وصول تشافي المعرفة للنادي، والقتال من أجل شارة هذا الفريق وتاريخه، ومن المهم أيضًا ارتكاب الأخطاء لأنها تمنحك المزيد من الخبرة. إذا لم ترتكب أخطاء، فلن ترى ما إذا كان ما تفعله صحيحًا أم لا".

ماذا سيكون شعور ألفيش إذا فاز بكأس العالم؟

أردف داني: "هذا سؤال كنت أطرحه على نفسي منذ أن بدأت اللعب، بعد أن فزت، ماذا يحدث؟ الإجابة هي نفسها دائمًا. نحن لا نعيش من أجل الجوائز، نحن نعيش من أجل الإرث. ولكن، ليس الإرث الذي نتركه للناس بل ما نتركه في الناس. هذا هو أهم لقب سأفوز به".

واختتم: "هل الفوز بكأس العالم حلم؟ بالطبع هو كذلك، ولكنه نفس الشيء بالنسبة لجميع الفرق المشاركة لكل من يسعى جاهداً ليكون أفضل كل يوم".

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