سيميوني عن الممر الشرفي: نحترم جماهيرنا أكثر من ريال مدريد

كشف دييجو سيميوني المدير الفني لاتلتيكو مدريد، عن موقفه من عمل الممر الشرفي المعتاد لغريمه ريال مدريد بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني.

ريال حسم لقب الليجا بعد فوزه على إسبانيول الأسبوع الماضي، وسط جدل حول موقف أتلتيكو قبل ديربي العاصمة المقرر له، غدًا، الأحد.

وبحسب العديد من التقارير الصحفية، فإن لاعبي أتلتيكو يرفضون عمل ممر شرفي لريال في اللقاء المرتقب بينهما، وهو ما أكده خوزيه ماريا خيمينيز مدافع الفريق.

ومن جانبه قال سيميوني في المؤتمر الصحفي للديربي:"هم منافس قوي للغاية، وما زلنا نرى اليوم القوة التي يتمتعون بها، من المثير دائمًا مواجهة منافس مثل ريال مدريد بعد أن أصبح بطلًا".

وأضاف:"الحقيقة هي أننا في لحظة حاسمة من الموسم، حيث لم يتبق لنا سوى أربع مباريات، غدًا سنلعب الديربي بأفضل طريقة ممكنة ونؤمن بقدرتنا على إلحاق الضرر بهم".

وأما عن الممر الشرفي بالتحديد:"من الواضح أن هذه الأسئلة الهدف منها إثارة القليل من الجدل، ما يحدث في الواقع هو أن النادي أصدر بيانًا محددًا وقام بتوجيه التهنئة لكل من في ريال مدريد".

وتابع:"نحن نحترمهم كثيرًا وهم الآن أبطال المسابقة، ولكننا نحترم جماهيرنا وشعبنا الموجود معنا بشكل أكبر".

وأنهى حديثه:"الممر الشرفي من ضمن العادات والتقاليد الإسبانية، ولكني أرجنتيني ولا وجود لهذه العادة عندنا".

يذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الرابع بجدول الدوري الإسباني بـ61 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الثالث و5 نقاط عن برشلونة الثاني، بينما يأتي ريال بالمركز الأول بـ81 نقطة.

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