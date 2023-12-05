فيديو | أول شيء فعله احتفالًا بالإنجاز الآسيوي .. الفيحاء يسخر من وليد الفراج ردًا على استيائه!

الفيحاء صعد لدور الـ16 من دوري الأبطال في أول مشاركة آسيوية له في تاريخه، فاحتفل ساخرًا من مقدم برنامج "أكشن مع وليد"!

فور تأهل الفيحاء السعودي لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا ما كان منه إلا أن ينتقم ممن سخر منه وقلل من لاعبيه من قبل؛ وهو الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد".

البرتقالي صعد لدور الـ16 من البطولة القارية كأفضل ثانٍ، إذ احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، مستفيدًا من خسارة برسبوليس الإيراني أمام الدحيل القطري في المجموعة الخامسة.

هذا التأهل يأتي بعدما قلل الفراج من الفيحاء قبل شهر تقريبًا، إذ هُزم وقتها في الإمارات برباعية مقابل هدف وحيد أمام العين، ليخرج بعدها مقدم برنامج "أكشن مع وليد" قائلًا باستياء: "لا يمكن صراحةً لأي فريق أن يمثل المملكة، مع احترامي وتقديري للفيحاء، لكن من المفترض ألا يشارك في آسيا إلا الأقوى بدلًا من أن يكون منظر فريق الفيحاء بهذا الشكل!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفيحاء لم ينس له انتقاده، فقام بإعادة نشر تصريحاته على لقطة شهيرة للفنان المصري محمد سعد من فيلم "بوشكاش" معلقًا: "آسيا ما هي كلام وعناوين ... آسيا فعلًا ما يشارك فيها إلا الأقوى".

يذكر أن البرتقالي يشارك بالأساس في دوري الأبطال بصفته بطل كأس خادم الحرمين 2022، الذي حصده على حساب الهلال فائزًا في ركلات الترجيح 3-1.