حدث غائب منذ سنوات .. الفيحاء يكتب تاريخيًا سعوديًا جديدًا في دوري أبطال آسيا

"هدية عربية قطرية" تسطر تاريخيًا جديدًا للأندية السعودية..

هدية مقبولة من فريق عربي قطري لشقيقه السعودي، حيث أهدى الدحيل بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023 للفيحاء..

الفريق القطري حقق الفوز اليوم الثلاثاء، أمام برسبوليس الإيراني بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية.

الفريق الإيراني تقدم مبكرًا بعد مرور سبع دقائق فقط عن طريق شهاب زاهدي، لكن ما مر بعدها إلا دقيقتان فقط وأعاد محمد مونتاري اللقاء لنقطة التعادل محرزًا هدف الدحيل الأول، قبل أن يضيف زميله مايكل أولونجا هدف الفوز قبل نهاية المباراة بسبع دقائق فقط.

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فوز الدحيل لم يؤثر في مسيرته في البطولة، فقد ودع بالفعل محتلًا المركز الثالث في مجموعته برصيد سبع نقاط، لكنه منع برسبوليس من التأهل كوصيف للمتصدر النصر السعودي، إذ تجمد رصيده عند ثماني نقاط فقط.

بينما كان سقوط برسبوليس فرصة الفيحاء للعبور لدور الـ16 كأفضل ثانٍ، إذ يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، خلف العين الإماراتي؛ صاحب الـ15 نقطة، ليتأهل في أول مشاركة قارية له في تاريخه، محققًا إنجاز جديد للأندية السعودية في آسيا.

حدث غائب منذ سنوات

بهذا سيشهد دور الـ16 من النسخة الجاري وجود أربعة فرق سعودية، فبخلاف الفيحاء، صعد النصر، الهلال والاتحاد كأوائل مجموعاتهم.

اجتماع رباعي سعودي في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال لم يحدث منذ عام 2019، إذ شهدت تلك النسخة تأهل الهلال كأول مجموعته، ولحق به النصر والاتحاد والأهلي محتلين الوصافة في مجموعاتهم.

وقتها ودع الراقي البطولة على يد الهلال بهزيمته في دور الـ16 بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما حقق الزعيم اللقب في النهاية على حساب أوراوا ريدز الياباني.

أما العالمي فوصل لربع النهائي قبل أن يٌهزم من السد القطري بنتيجة 4-3 أيضًا في مجموع المباراتين، فيما كان العميد ضحية أخرى للهلال في ربع النهائي، حيث هزمه 3-1 ذهابًا وإيابًا مجتمعين.