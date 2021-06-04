ما هي الفرق المتأهلة وتصنيف دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022؟

تعرف على التصنيف المتوقع لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسخة 2021-2022، موعد الأدوار التمهيدية والملحق والمجموعات وكل القرعات المرتبطة.

بعد تحقيق فياريال لقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد بركلات الترجيح، مع فوز تشيلسي بدرع دوري الأبطال بالتغلب على مانشستر سيتي، اكتمل عقد المتأهلين مبدئيًا إلى دور المجموعات في نسخة 2021-2022.

ولكن الآن بدأ التفكير في الموسم المقبل، من البطولة الكبيرة، خاصة بعد تأكد مشاركة كبار القارة العجوز في البطولة، وتجمد فكرة بطولة السوبر ليج.

ومن المنتظر أن تنطلق قرعة الأدوار التمهيدية للبطولة في منتصف يونيو القادم، وستبدأ التصفيات حتى انطلاق دور المجموعات في سبتمبر المقبل.

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والآن يبقى السؤال، ما هو تصنيف الفرق المتأهلة رسميًا إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2021-22؟، وهذا ما سنعرفه معًا في التقرير التالي من موقع جول.

ما هو تصنيف الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022؟

من إسبانيا، تأهل أتلتيكو مدريد باعتباره بطلًا للدوري، ومعه ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية على الترتيب.

أما في إنجلترا، تأهل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي على الترتيب.

في إيطاليا، نجح يوفنتوس في تأمين بطاقة التأهل ليصل رفقة البطل إنتر ووصيفه أتالانتا وصاحب المركز الثالث ميلان.

وفي ألمانيا كالعادة سيتواجد بايرن ميونخ ومعه لايبزيج إلى جانب بوروسيا دورتموند مع عودة فولفسبورج.

أخيرًا، سيمثل ليل فرنسا باعتباره البطل ومعه باريس سان جيرمان، فيما يلعب موناكو صاحب المركز الثالث الأدوار التمهيدية.

من الدول الأخرى، تأهل أياكس باعتباره بطلًا للدوري الهولندي، وسبورتينج لشبونة كبطل للدوري البرتغالي وزينت كبطل للدوري الروسي مع دينامو كييف بطل الدوري الأوكراني.

في النهاية، سيشارك فياريال باعتباره بطلًا للدوري الأوروبي رغم احتلاله المركز السابع على صعيد الدوري الإسباني.

هكذا، يكون التصنيف المتوقع للفرق المتأهلة إلى دور المجموعات على النحو التالي:

المستوى الفريق المستوى الأول أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخ - مانشستر سيتي - ليل - إنتر - سبورتينج لشبونة - فياريال - تشيلسي المستوى الثاني برشلونة - يوفنتوس - ليفربول - مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان - ريال مدريد - إشبيلية - بوروسيا دورتموند المستوى الثالث أياكس - أتالانتا - لايبزيج - شاختار - ريد بول سالزبورج - بنفيكا المستوى الرابع دينامو كييف - دينامو زغرب - سلافيا براج - كوبنهاجن - بروج - ميلان - فولفسبورج

يشار هنا إلى أن هذا التصنيف قد يتغير بناء على الأندية التي ستتأهل من الأدوار التمهيدية حتى يكتمل تمامًا بمشاركة 32 فريقًا.

ما هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022؟

الدور التمهيدي تلعب مبارياته يوم 22 يونيو و25 يونيو، ثم يلعب الدور المؤهل الأول في منتصف شهر يوليو، والثاني في نهايات الشهر نفسه، والأخير في 10 أغسطس.

أما الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بعد كل هذه المراحل فإنه سيلعب بين يومي 17-18 أغسطس فيما يتعلق بمباريات الذهاب، و 24-25 فيما يتعلق بمباريات الإياب.

قرعة الدور التمهيدي ستكون 8 يونيو، أما الدور المؤهل الأول ستكون يوم 15 يونيو، والثاني في 16 يونيو، والأخير في 19 يوليو.

بالنسبة للملحق، ستكون قرعته يوم 2 أغسطس، على أن تكون قرعة دور المجموعات يوم 26 أغسطس.