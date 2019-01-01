العين يُعلن تجديد عقد محمد أحمد حتى 2024

اللاعب سعيد جدًا بتلك الخطوة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن العين تجديد عقد مدافعه محمد أحمد حتى عام 2024، وهو اللاعب الرابع الذي يُعلن الفريق الإماراتي تجديد عقده هذا الأسبوع.

وقال محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم والمشرف العام على الفريق الأول والرديف أن اللاعب أبدى رغبة حقيقية في البقاء ضمن صفوف العين والدفاع عن ألوانه حتى بعد أن دخل فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقده.

وأضاف أن الإدارة العيناوية في المقابل أبدى تمسكها باللاعب الدولي الإماراتي، مشددًا أن العمل جارٍ على قدم وساق لإعداد الفريق ليكون في أفضل حالاته الموسم القادم، خاصة دراسة السير الذاتية لعدد من اللاعبين الأجانب تمهيدًا للتعاقد مع بعضهم.

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وأخيرًا قال حول إصابة اللاعب، كما نقل الموقع الرسمي للعين "لقد أكمل محمد أحمد فترة العلاج وبدأ فعليًا في مرحلة التأهيل الأخيرة ومن المقرر أن يكون جاهزًا للانخراط مع الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الكروي القادم بداية بالتجمع الداخلي والمعسكر الخارجي".

من جانبه أعرب اللاعب عن سعادته البالغة بتلك الخطوة، مضيفًا "المنطق يؤكد أن الدفاع عن شعار العين شرف كبير لذلك لم أفكر في الأمور المالية بقدر حرصي على الاستمرار في النادي، خاصة وأنني كنت أقول سابقًا أن الشباب كان بيتي الأول والعين هو نادي أحلامي ولكن بعد “الدمج” أصبح العين هو بيتي الأول ونادي الأحلام وأتمنى أن أنهي مشواري الرياضي في هذا المكان الذي أشعر فيه بالراحة الكبيرة والسبع سنوات التي أمضيتها هنا كانت مع عائلتي، وأحمد الله كثيرًا الذي وفقني في الاستمرار لخمس سنوات قادمة".