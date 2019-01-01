سالم الدوسري يتوصل لاتفاق على تجديد عقده مع الهلال

اللاعب رفض عرض العين الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع كووورة أن إدارة الهلال نجحت في التوصل لاتفاق مع سالم الدوسري على تجديد العقد الذي يربطهما معًا لمدة 3 سنوات.

وكان الدوسري قد وقع عقده الأخير مع الهلال عام 2017 ويمتد لمدة عامين، وتلقى اللاعب عدة عروض داخلية وخارجية كان أبرزها من العين الإماراتي، لكنه رفض كل تلك العروض مفضلًا البقاء مع الزعيم السعودي حتى اعتزاله كرة القدم.

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وأفاد كووورة أن الخلاف بين الطرفين كان حول مدة العقد الجديد، لكن الاتفاق تم في النهاية على التجديد لمدة 3 سنوات، ومن المتوقع أن يُعلن رسميًا عن تجديد العقد خلال الأيام القليلة القادمة.

وسيتكفل أحد أعضاء شرف الهلال بقيمة تجديد العقد، وقد وعد بتلبية كافة رغبات الدوسري التي وصلت إلى 7 ملايين ريال سعودي سنويًا.