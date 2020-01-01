مواجهة الحزم تحرم لاعبي النصر من الراحة عقب العودة من الإمارات

مباراة مهمة جدًا للفريق السعودي

يستأنف النصر السعودي تدريباته اليوم الأربعاء دون راحة عقب العودة من الإمارات بعد الفوز على العين في ملعبه هزاع بن زايد لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا .

الفريق السعودي استطاع قلب تأخره بالنتيجة بهدف عمر ياسين لانتصار ثمين بهدفي مختار علي وعبد الرزاق حمدالله ليتصدر المجموعة رفقة السد القطري الذي هزم سباهان الإيراني بثلاثية نظيفة.

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وعادت بعثة النصر إلى الرياض فور انتهاء اللقاء مباشرة يوم أمس، وقرر المدرب روي فيتوريا حرمان اللاعبين من الراحة المعتادة في الأيام التالية للمباريات، ذلك للاستعداد جيدًا لمواجهة الحزم في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء السبت القادم.

ويدخل النصر لقاء الحزم على ملعب نادي الحزم في الرس بهدف التأكيد على أنه تجاوز الفترة السلبية الماضية التي شهدت إهداره لأربع نقاط بالتعادل مع ضمك والفتح في الدوري السعودي والتعادل مع السد القطري في دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق قد استعاد نغمة الانتصارات بالفوز على الشباب 4-2 في مباراة مثيرة ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، قبل أن يهزم العين في ملعبه آسيويًا.