رسميًا | العين يفسخ عقده مع مدربه إيفان ليكو بالتراضي

الخسارة أمام الظفرة أطاحت به

أعلن نادي العين الإماراتي فسخ عقده مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو بالتراضي في أعقاب الخسارة أمام الظفرة مساء الخميس الماضي ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

العين كان قد أوقف سلسلة تعادلاته في الجولة الماضية بالفوز على عجمان خارج ملعبه 4-1، لكنه عاد للنتائج السلبية بالسقوط على ملعبه هزاع بن زايد أمام ضيفه عجمان بهدفين مقابل هدف واحد.

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وأعلن مجلس إدارة النادي إعفاء المدرب الكرواتي وجهازه الفني من مهمته في قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول، وتكليف العراقي غازي فهد، مدرب الفريق الرديف "فريق تحت 21 سنة" بتولي مهمة تدريب الفريق الأول مؤقتًا حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي "مطر الدرمكي" أن هذا القرار جاء بناءً على تقارير اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي وذلك بعد خسارة الفريق لعدة نقاط خلال المباريات الأخيرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

مضيفًا حسب الموقع الرسمي للعين "جميع القرارات الخاصة بشركة كرة القدم تستند إلى معايير ثابتة وسياسة واضحة وفقًا لاستراتيجية النادي في العمل، وبعيدًا عن الأساليب التي تفرضها ردود الأفعال الارتجالية أو التعامل مع الوضع بالعاطفة وندرك جيدًا أن الاستقرار في أي منظومة فنية لفرق كرة القدم بصورة عامة مهم جدًا وبالمقابل فإن التغييرات أحياناً تتبعها مؤثرات سلبية، غير أننا وصلنا إلى قناعة تامة بأن الجهاز الفني اجتهد وعمل غير أنه لم يحالفه التوفيق في بعض القرارات الفنية خلال التحديات التي خاضها النادي في الاستحقاقات الماضية".

"واتساقًا مع دعم ورعاية رئاسة النادي، وانطلاقًا من طموحات العين الكبيرة في تحقيق أهدافه المرجوة، سعيًا لإسعاد كل منتمٍ إلى النادي بالوصول إلى منصات التتويج مع نهاية الموسم الحالي، ارتأينا اتخاذ قرار إنهاء العلاقة بالتراضي مع المدرب".

تابع الرئيس "أعتقد أن فرصة الفريق في المنافسة على جميع الألقاب لازالت قائمة، والعمل جارٍ على التعاقد مع مدرب جديد لفريق الكرة الأول، ووضعت اللجنة الفنية للاحتراف عدة أسماء تناسب المرحلة الحالية، وسيتم حسم ملف المدرب الجديد لقيادة الفريق قريبًا من اتخاذ قرار إعفاء المدرب ليكو، ونحن حريصون على أن يكون صاحب اسم معروف ونجاحات كبيرة والعين مر بظروف مشابهة من قبل عندما لم يوفق الفريق مع كيكي وفوساتي ولكن بتعاون الجميع ودعم الجماهير حقق كل أهدافه".

أتم "نحن متفقون على أن المشاكل الفنية كانت سببًا في خسارة الفريق لعدة نقاط خلال الاستحقاقات الماضية، غير أن الانتقادات التي تعرض لها الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقلة الحضور لمساندة العين في المباريات الأخيرة من الأسباب المؤثرة على خسارة أبرز العوامل التي كانت ستساعد الفريق في تحقيق أفضل النتائج ونود أن نؤكد على أهمية الدور الذي يقوم به الجمهور في تعزيز طموحات الفريق".

يُذكر أن العين يتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 14 نقطة، ولكنه زاد من فارق النقاط مع الشارقة في الصدارة إلى 6 نقاط.