الشارقة يستعيد ريان منديز أمام حتا

اللاعب غاب عن المباراة الأخيرة

يستعد الشارقة لمواجهة حتا يوم الإثنين القادم ضمن مباريات دور الـ16 لكأس رئيس الدولة الإماراتي، وقد تلقى مدربه عبد العزيز العنبري أخبارًا جيدة.

إذ أفادت التقارير الصحفية المتابعة أن متصدر جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي سيستعيد خلال المباراة مهاجمه ريان منديز.

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الشارقة كان قد اكتفى بالتعادل مع عجمان 1-1 في آخر جولات الدوري الإماراتي، وقد غاب منديز عن المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة النصر في الجولة السابقة، وفضل المدرب العنبري إراحته وعدم الدفع به خوفًا من تفاقم الإصابة، لكنه أصبح جاهزًا الآن للعب أمام حتا.

ذلك التعادل المخيب لحامل لقب الدوري الإماراتي قلص الفجوة في الصدارة بينه وبين مطارده شباب الأهلي إلى نقطة واحدة فقط، بعد نجاح الأخير في تخطي خورفكان يوم أمس.

ويُعد منديز من أبرز اللاعبين في الشارقة منذ انضمامه للفريق خلال صيف 2018 قادمًا من قيصري سبور التركي مقابل 1.5 مليون يورو تقريبًا.

ولعب مهاجم الرأس الأخضر 9 مباريات في دوري الخليج العربي هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف واحد.