رسميًا | العين يتعاقد مع مدرب الأهلي السابق
أعلن العين الإماراتي رسميًا تعاقده مع الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني السابق للأهلي السعودي ليخلف الإسباني بيدرو إيمانويل الذي أنهى مهمته بنهاية الموسم المنقضي من دوري الخليج العربي.
العين أنهى الدوري الإماراتي في المركز السادس بفارق 16 نقطة عن البطل الجزيرة، وقد خرج من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا 2021، وهو ما جعل جماهيره تُطالب بثورة تصحيح كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.
النادي العنابي لم يُعلن أي تفاصيل حول تعاقده مع ريبروف، سواء مدة العقد أو جوانبه المالية، بل اكتفى بالإعلان عن تولي صاحب الـ47 عامًا مسؤولية تدريب الفريق والترحيب به عبر تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر.
المصادر الصحفية الأوكرانية تحدثت عن توقيع ريبروف لعقد مع العين يمتد لـ3 سنوات مع حصوله على راتب سنوي يُقدر بـ3.5 مليون يورو.
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يُشار إلى أن ريبروف سبق أن عمل في المنطقة العربية وتحديدًا مع الأهلي السعودي خلال الفترة من يوليو 2017 حتى أبريل 2018، وقد خاض معه 38 مباراة حقق الفوز في 23 منهم والتعادل في 10 ولم يخسر سوى 5 مباريات.