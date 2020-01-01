العين الإماراتي يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لضم لابا كودجو

هل تلقى العين عرضًا رسميًا من الهلال السعودي لضم لابا كودجو؟

انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، حول اهتمام نادي الهلال السعودي، باللاعب الإيفواري لابا كودجو، مهاجم فريق العين الإماراتي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بعض التقارير الصحفية أكدت على أن الهلال يسعى للتعاقد مع كودجو، ليكون بديلًا للفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم الزعيم الحالي، والذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق.

وكشف ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، عن حقيقة تلقي ناديه عرضًا من الهلال بشأن لابا كودجو، خلال تصريحات نقلها موقع "الرؤية" الإماراتي، حيث قال: "لم نتلق عرضًا رسميًا من أي نادٍ لشراء بطاقة لابا كودجو، ولا مانع لمناقشة أي عرض".

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العويس تابع: "نحن كمجلس إدارة لا نغلق الباب أمام العروض الجادة، ولم نتلق أي عرض رسمي لا من الهلال أو من غيره، وإذا حدث ذلك، سنناقش الأمر الذي يضمن مصلحة النادي واللاعب معًا".

الهلال يُخير أجانبه بين البقاء والرحيل

وقدم لابا كودجو مستوى مميز للغاية خلال الفترة الماضية رفقة العين الإماراتي، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإماراتي برصيد 19 هدفًا حتى توقف المسابقة بالجولة 19، بسبب جائحة كورونا.

العين كان يعاني في مركز الهجوم، بعد رحيل الغاني أسامواه جيان، الذي رحل إلى الدوري الصيني في عام 2015، حتى تم التعاقد مع لابا كودجو من فريق نهضة بركان في صيف 2019.