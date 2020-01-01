الهلال يُخير أجانبه بين البقاء والرحيل

الدوري السعودي متوقف حاليًا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إرسال إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل رسائل مترجمة إلى لاعبي الفريق الأجانب والعناصر الأجنبية في الطواقم الفنية تُخيرهم خلالها بين البقاء أو الرحيل عن السعودية.

وبدأ عدد كبير من اللاعبين الأجانب الرحيل عن السعودية في الأسبوع الأخير بعد تبليغ الأندية بشكل غير رسمي أن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لن يُستأنف قبل يوليو أو أغسطس القادم.

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الدوري السعودي شأنه شأن النشاط الرياضي في السعودية وكرة القدم في العالم متوقف حاليًا بسبب الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وفيما كانت التوقعات بعودة النشاط في مايو القادم أصبح ذلك مستبعدًا تمامًا مع عدم السيطرة على الأزمة حتى الآن.

الرياضية أوضحت أن إدارة الهلال اقترحت على العناصر الأجنبية العاملة في النادي سواء اللاعبين أو المدربين والمساعدين حرية البقاء في السعودية أو العودة إلى بلادهم حتى انتهاء تلك الأزمة واستئناف التدريبات من جديد.