العين الإماراتي يُعلن تعاقده مع المجري جوجاك رسميًا

العين توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب ليتم قيده على المستوى المحلي

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده رسميًا مع اللاعب المجري جوجاك، صاحب الخبرات الطويلة في دوري الخليج العربي.

العين توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب ليتم قيده على المستوى المحلي لانتهاء فرصة إضافته بالكشوف الآسيوية.

وبذلك يُصبح اللاعب المجري الأجنبي الرابع في الفريق إلى جانب كل من الياباني تسوكاسا شيوتاني، والتوجولى لابا كودجو، والكازاخستاني إسلام خان، الذي تعاقد معه العين الأسبوع الماضي إلى نهاية الموسم..

المزيد من الفرق

حساب نادي العين نشر مقطع فيديو عبر حسابه النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنا فيه التعاقد مع اللاعب رسميًا.

وتقرر أن يرتدي الوافد الجديد على الزعيم البنفسجي القميص رقم 10 ليخوض مشواره الجديد مع الفريق في دوري الخليج العربي.

وكان اللاعب السابق بفريق اتحاد كلباء، قد حضر مباراة العين وضيفه الشارقة أمس من داخل استاد هزاع بن زايد ليؤكد مفاوضاته مع الفريق.

إدارة الاتحاد تُحفز اللاعبين قبل مواجهة ضمك

ويأتي تعاقد العين مع جوجاك نظرًا لأن اللاعب أصبح حرًا بعدما تخلى عنه عن اتحاد كلباء بشكل مفاجئ في نهاية الميركاتو الشتوي الماضي.