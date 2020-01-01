إدارة الاتحاد تُحفز اللاعبين قبل مواجهة ضمك

يبدأ فريق الاتحاد اليوم الاستعداد الفعلي لمواجهة ضمك الذي سيلتقيه الأثنين المقبل

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد رصدت مكافأة خاصة للاعبين في حال تجاوزهم المباراة المُقبلة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يلتقي أمام ضمك في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، وتأمل إدارة العميد في الفوز ومواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث للمباراة للمضي قدماً في الخروج من دوامة النتائج السلبية.

وكان الفريق قد انتعش بالفوز على التعاون وحصد النقاط الثلاث قبل العودة لجدة في الجولة الماضية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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فنيًا يبدأ فريق الاتحاد اليوم الاستعداد الفعلي لمواجهة ضمك الذي سيلتقيه الأثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع.

ويرغب المدير الفني الهولندي تين كات في تصحيح الأخطاء التي وقع بها لاعبوه خلال مواجهتهم الماضية أمام الاتفاق والوقوف على خياراته لموقعة الشرائع المقبلة.

وبدأ الهولندي كات في دراسة منافسه ضمك بعدما عكف على متابعة عدد من المباريات الماضية للفريق حيث دون نقاط قوة وضعف الفريق لاستغلالها في رسم المنهجية التكتيكية للمباراة.

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يُذكر أن فريق الاتحاد يحتل المركز 12 في سلم ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، بعدما جمع 19 نقطة من 17 مباراة.