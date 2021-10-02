العنصرية تنتصر؟ جمهور قادش يطلق صيحات الاستهجان على دياخابي

واقعة مؤسفة..

جماهير قادش لا تنسى، هذا ما اتضح جليًا في مباراة الفريق مساء السبت مع فالنسيا بالدوري الإسباني، والتي خيّم عليها التعادل السلبي بدون أهداف.

وفي مباراة الموسم الماضي، خرج لاعبو فالنسيا من الملعب في منتصف الشوط الأول اعتراضًا على تعرض زميلهم مختار دياخابي لألفاظ عنصرية من لاعب قادش، خوان كالا.

كالا حتى الآن ينفي قيامه بذلك، وتحقيقات رابطة الدوري الإسباني منحته البراءة لعدم وجود دليل فعلي على إهانته دياخابي بألفاظ عنصرية.

مرت الشهور، وعاد دياخابي إلى ملعب رامون دي كارانزا مجددًا، لكنه لم يبدأ المباراة، قبل أن يضطر المدرب بوردالاس لإقحامه في محل عمر ألداريتي بعد تحصله على بطاقة صفراء والخوف من طرده.

رابطة الدوري الإسباني تعلن براءة كالا من العنصرية ضد دياخابي

بمجرد نزول دياخابي، لم تتوقف صافرات الاستهجان عليه، ولم يستطع بوردالاس تمالك نفسه من الغضب على التصفير على نجمه، وأشار للجماهير بالصمت.

لم تهدأ الجماهير، وظلت مع كل لمسة للمدافع الفرنسي تصفر عليه بكل قوتها، في رسالة كراهية واضحة قد تفسر أنها عنصرية وليست مجرد غضب مما حدث في المباراة الماضية.

ولا يعرف إذا ما كانت إدارة فالنسيا أو اللاعب نفسه سيتقدم بشكوى حول ما حدث ويطالب بمعاقبة جماهير قادش بصورة أو بأخرى، أم سيعتبر أن ما حدث مجرد استهجان طبيعي لما حدث سابقًا في الملعب نفسه.

الجدير بالذكر أن قادش يأتي في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فالنسيا المركز التاسع ولديه 12 نقطة.