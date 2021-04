رابطة الدوري الإسباني تعلن براءة كالا من العنصرية ضد دياخابي

كشفت رابطة الدوري الإسباني، عن عدم وجود أي أدلة تدين خوان كالا لاعب نادي قادش، في واقعة العنصرية ضد مختار دياخابي مدافع فالنسيا.

ونشر الموقع الرسمي لليجا بيانًا رسميًا يؤكد فيه القيام بتحقيقات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل التوصل لحقيقة الموقف من خلال فحص الأدلة.

وأوضحت الرابطة أنه بعد القيام بتحليل الأصوات والصور ومقاطع الفيديو، وحتى المحتويات التي نشرت من المباراة على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم التوصل لأي شيء.

وأشارت إلى أن العملية تضمنت كذلك المحادثات التي جرت بين كالا ودياخابي من خلال شركة متخصصة في قراءة الشفاه، ولم يتم التوصل لأي إدانة عنصرية لكالا.

واقعة مثيرة للجدل

شهدت مباراة فالنسيا أمام قادش في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني واقعة لا تحدث كثيرًا، عندما انسحب الخفافيش منها بعد مرور 30 دقيقة بسبب العنصرية.

وبعد تدخل من محتار دياخابي مدافع فالنسيا على خوان كالا، قام الأخير بتوجيه إهانة عنصرية للاعب الضيوف، والذي بدا غاضبًا للغاية لدرجة أنه ترك الكرة وأخذ في الجدال مع منافسه.

على الفور انتقل هذا الجدال إلى لاعبي فالنسيا وقادش، وتدخلوا جميعًا لإنهاء الخلاف بين دياخابي وكالا، قبل أن يقرر لاعبو الخفافيش الخروج من الملعب احتجاجًا على عنصرية كالا.

بعد 15 دقيقة فقط، عاد فالنسيا مرة أخرى إلى الملعب واستكمل المباراة ولكن من دون دياخابي، فخرج الفرنسي وحلّ محله جويلامون، وكذلك خرج كالا وحلّ محله ماركوس مورو.

We offer our complete backing to @Diakhaby_5



The player, who had received a racial insult, requested that his teammates return to the pitch.



WE SUPPORT YOU MOUCTAR



𝗡𝗢 𝗧𝗢 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠 ✊🏽✊🏿 pic.twitter.com/iPtPSpdNYv