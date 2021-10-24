العمر مجرد رقم.. إبراهيموفيتش دليلًا!

زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان قدم كل شيء في مباراة فريقه ضد بولونيا.

يلعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش دورًا محوريًا في مسيرة نادي ميلان المميزة للغاية في الدوري الإيطالي خلال منافسات موسم 2021-2022، وذلك رغم معاناته مع الإصابات وعدم مشاركته بشكل مستمر.

ميلان حقق فوزًا مثيرًا مساء السبت ضد بولونيا في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي بنتيجة 4-2، ليحقق "الروسونيري" الفوز الثامن من أصل تسع مباريات، وكان للسويدي دور البطولة دون شك طوال المباراة.

زلاتان سجل صنع الهدف الأول في المباراة، كما سجل هدفًا في مرمى ميلان مطلع الشوط الثاني، قبل أن يعود بنفسه ويسجل الهدف الذي حسم النتيجة لمصلحة "الروسونيري" في الدقيقة الأخيرة.

ما هي الأرقام القياسية التي حققها إبراهيموفيتش ضد بولونيا؟

زلاتان أشعل فتيل المباراة بعد ربع ساعة فقط، حيث قدم تمريرة الهدف الأول إلى رافاييل لياو، ليحقق رقمًا قياسيًا بتلك التمريرة الحاسمة.

التمريرة الحاسمة جعلت إبراهيموفيتش ثاني لاعب يصنع هدفًا في تاريخ الدوري الإيطالي بعد تجاوز الأربعين عامًا.

وتسبب زلاتان بعد ذلك في أزمة لميلان، بعدما حول ركنية لصالح بولونيا إلى هدف في مرمى فريقه في الدقيقة 49، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح "الروسونيري".

بولونيا، ورغم النقص العددي بعد طرد أحد لاعبيه، تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 52، لتصبح الأمور صعبة على ميلان.

ومع تعرض لاعب آخر من بولونيا للطرد منتصف الشوط الثاني، أصبحت الأمور أسهل نسبيًا على ميلان.

وتمكن إسماعيل بن ناصر من تسجيل هدف التقدم لصالح ميلان في الدقيقة 84، قبل أن يختتم إبراهيموفيتش أهداف الليلة في الدقيقة 90.

هدف إبراهيموفيتش جعل السويدي رابع أكبر لاعب يسجل في الدوري الإيطالي.

40 - Zlatan Ibrahimovic è diventato il quarto marcatore più anziano nella storia della Serie A (40 anni e 20 giorni), prima di oggi erano stati tre i calciatori in gol con almeno 40 anni nel massimo campionato italiano: Costacurta, Piola e Vierchowod. Inarrestabile#BolognaMilan pic.twitter.com/x5m0BAHEOc — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 23, 2021

ماذا قدم إبراهيموفيتش في موسم 2021-2022؟

ورغم تخطي إبراهيموفيتش 40 عامًا ومعاناته من إصابات متفرقة على فترات، إلا أن السويدي يواصل التألق.​

ولعب إبراهيموفيتش أربع مباريات فقط مع ميلان خلال الموسم الحالي، تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف، وذلك في 165 دقيقة لعب.

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