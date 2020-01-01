العقوبات تنتظر جماهير الأهلي السعودي بسبب مباراة الهلال

لم تصب النتيجة في صالح الراقي الذي فشل في التقدم بترتيبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تنتظر جماهير الأهلي السعودي توقيع عقوبات من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية بعض التصرفات خلال مباراة الفريق أمام الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الراقي خسر أمام الهلال مساء أمس الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الهلال بنتيجة 3/ 1.

وعبرت جماهير الأهلي عن غضبها، حيث قامت بإلقاء مقذوفات وعبوات مياه من مدرجات ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، بعد تسجيل الهلال الهدف الثالث في شباك الراقي.

ومن المنتظر أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق عقوبة انضباطية ضد جماهير النادي الأهلي بعد تصرفها في مباراة الهلال.

ولم تصب النتيجة في صالح الراقي الذي فشل في التقدم بترتيبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما قد يؤثر على مسيرة الفريق في المنافسة على اللقب.

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يُذكر إنه بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة في المركز الثاني، خلف النصر المتصدر بـ29 نقطة، في حين بقي الأهلي في المركز الرابع بـ24 نقطة.