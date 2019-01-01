العربي القطري يُعلن وصول قائد المنتخب الأيسلندي إلى الدوحة

كانت إدارة النادي القطري قد أعلنت عن الحصول على خدمات غونارسون قائد منتخب أيسلندا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي العربي القطري وصول اللاعب الدولي الأيسلندي أرون غورنارسون إلى قطر من أجل الخضوع للكشف الطبي.

وكانت إدارة النادي القطري قد أعلنت عن الحصول على خدمات غونارسون قائد منتخب أيسلندا لكرة القدم في شهر مارس الماضي.

ومن المقرر أن ينضم غونارسون لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين مع قابلية التجديد لموسم ثالث.

الحساب الرسمي لنادي العربي غرد عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "وصل محترف العربي الجديد وقائد منتخب ايسلندا أرون غورنارسون الدوحة مساء أمس وأجرى الفحص الطبي في مستشفى سبيتار".

وصل محترف العربي الجديد وقائد منتخب ايسلندا أرون غورنارسون الدوحة مساء أمس وأجرى الفحص الطبي في مستشفى سبيتار . pic.twitter.com/JYgH3DKqH6 — Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) May 22, 2019

وكان اللاعب قد أعرب عن سعادته بالانتقال لصفوف العربي، معرباً عن شكره لإدارة وجماهيره فريقه الإنجليزي على الدعم والمساندة له في الفترة الماضية.

رئيس الاتحاد العراقي لجول : لا علاقة لنا بنقل مباراة النصر وذوب آهن للدوحة

يُذكر أن نادي العربي قد أنهى الموسم الماضي في الدوري القطري بالمركز السادس برصيد 30 نقطة.