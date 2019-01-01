رئيس الاتحاد العراقي لجول : لا علاقة لنا بنقل مباراة النصر وذوب آهن للدوحة

الامر حدث بسلاسة وتنسيق عالي

هاني الشمري

كشفت مصادر "جول" أن الاتحاد الاسيوي حدد موعداً جديداً لمباراة ذوب آهن الايراني والنصر السعودي يوم 29 القادم بالدوحة.

وكان من المقرر أن يلعب النصر ضد الفريق الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي ، في الجولة الأخيرة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وذلك في كربلاء العراقية ولكنه تلقى خطاباً من الاتحاد الآسيوي بتأجيل المباراة قبل 24 ساعه فقط .

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وأوضح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود لجول أن الامر حدث بسلاسة وتنسيق عالي.

وقال " لم نسبب ارتباك للاتحاد الاسيوي وكان هناك اتصالات هاتفية وتنسيق مع جميع الاطراف وليس لنا علاقة باي حديث يخرج خلاف هذا ونحن كاتحاد عراقي علاقتنا بالاتحاد الاسيوي مباشره وتفاهمنا معهم هاتفياً وانا تحدثت معهم شخصياً " .

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يذكر أن بعثة النصر عادت من مطار الملك خالد الدولي بعد تلقيها خطاب الاتحاد الآسيوي، بعد تأجيل مواجهة ذوب آهن الإيراني رسميًا بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة الزوراء .