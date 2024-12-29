فيديو يكشف النهاية غير الرياضية | اشتباك بالأيدي بين ثنائي العراق .. والأمن يتدخل لإنقاذ سيارة يونس محمود من الجمهور السعودي الغاضب

واقعتان داخل الملعب وخارجه حولتا الديربي الخليجي لمباراة بعيدة عن الروح الرياضية..

في وقت ينظر به الكثيرون لكأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26"، تُجمع لا تُفرق، وقعت عدة مواقف غير رياضية على خلفية مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي.

الأخضر حقق الفوز أمس السبت، أمام أسود الرافدين بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتأهل الأول لنصف نهائي خليجي 26، فيما يودع الثاني البطولة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية.

وعقب المباراة، نشر الصحفي السعودي معن القويعي فيديو لاثنين من لاعبي المنتخب العراقي يتشابكان بالأيدي، إذ يبدو أن الواقعة بدأت بمحاولة من أحدهما لإخراج الثاني من الملعب تجنبًا للاحتكاك مع لاعبي السعودية، وهو ما لم يقبله زميله، لتبدأ مضاربة بالأيدي بينهما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على جانب آخر وخارج استاد جابر الأحمد الدولي، انتشر فيديو آخر يزعم ناشروه أنه ليونس محمود؛ نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أثناء مغادرته للاستاد داخل سيارة، يتجمع حوله عدد من مشجعي الأخضر السعودي، يوجهون إشارات استفزازية لنجم الكرة العراقية الأسبق.

الأمن المحيط بالاستاد تدخل لإبعاد تلك الجماهير عن السيارة حتى غادرت بسلام بالفعل، خاصةً وأن يونس محمود لم يهم بالرد عليهم واصلت سيارته طريقها.

وتأتي تلك الاستفزازات على خلفية تقليل يونس محمود من المنتخب السعودي عندما تم سؤاله عن قدومه للتتويج باللقب، وهو ما واجهه المسؤول العراقي بضحكة ساخرة.

يذكر أن الأخضر من المقرر أن يلتقي بالمنتخب العماني "أول المجموعة الأولى"، في نصف النهائي المحدد له 31 من ديسمبر الجاري.