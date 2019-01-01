العراقي ميمي بديل يوسف العربي في الدحيل القطري

إدارة الدحيل تستهدف تعويض رحيل يوسف العربي بكل قوة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية قطرية اقتراب اللاعب مهند علي "ميمي" من الانضمام إلى نادي الدحيل القطري خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

إدارة الدحيل تستهدف تعويض رحيل يوسف العربي بكل قوة، بعدما وقع الأخير على عقد انتقاله إلى نادي أوليمبياكوس اليوناني.

التقارير أشارت إلى أن ميمي سيسافر إلى الدوحة اليوم من أجل إتمام صفقة انتقاله، بعدما أبدى رغبته بالانتقال لفريق الدحيل، مفضلًا عليه عروض.

هل يمكنك تخمين من هم هؤلاء اللاعبين في الدوري السعودي🤔 pic.twitter.com/wzAjUjjq3h — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 6, 2019

وربطت الجماهير اقتراب اللاعب للدحيل بعدما كتب بسام الراوي تعليق للاعب عبر "إنستجرام" قائلاً له : "أنتظر رؤيتك قريبًا".

التقارير أشارت إلى ان إدارة نادي الشرطة وافقت على عرض الدحيل مقابل ٢ مليون دولار، للتخلي عن الموهبة الشابة.

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يُذكر أن اللاعب تلقى مؤخرًا عروضًا رسمية من العديد من الأندية الأوروبية، وكان أبرزها عرضًا من نادي يوفنتوس الرديف الذي أبدى كذلك اهتمامًا باللاعب.